ROMA – Wanda Nara sarà ospite a Verissimo, nella puntata di sabato 20 aprile, per poter dare la sua versione dei fatti dopo il caos che ha scatenato Ivana Icardi al Grande Fratello. La moglie dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, non riesce a credere come la sorella del marito possa aver fatto certe affermazioni su di loro che hanno sempre aiutato lei e la sua famiglia.

Dopo le confessioni fatte a Silvia Toffanin, Wanda vorrebbe mettere un punto definitivo sulla polemica fatta scoppiare dalla sorella di Mauro Icardi. “Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e abbiamo aperto le porte a lei e al suo fidanzato, che è anche lui un calciatore”.

Ivana Icardi infatti aveva confessato, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, che suo fratello non starebbe aiutando sua madre, costretta a lavorare in una lavanderia: “Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo: non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università, le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello. Questo non ha prezzo!”.

Secondo Wanda Nara, Ivana starebbe recitando una parte per avere i riflettori puntati su di lei: “Ha capito come si fa a diventare un personaggio. Ivana vuole solo vincere il premio del reality. In Argentina diceva tutto il contro di quello che dice adesso. Non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata”. (fonte VERISSIMO)