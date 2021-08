Chi è Veronica Gentili: altezza, dove e quando è nata, marito e figli, vita privata, Instagram, Sgarbi e la lite con Feltri. Veronica Gentili infatti è la giornalista che questa sera tornerà in tv con il programma “Controcorrente”, in onda ogni lunedì, in prima serata, alle 21,2o su Rete4.

Dove e quando è nata, età e altezza: la biografia di Veronica Gentili

Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio 1982. Del segno del Cancro, Veronica ha 39 anni ed è alta un metro e 70 centimetri. Diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica, la Gentili ha iniziato a lavorare per il cinema, la televisione e il teatro. Come attrice ha recitato nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

Nel 2015 è diventata giornalista pubblicista e ha iniziato a scrivere sul Fatto Quotidiano curando un blog. E’ poi diventata ospite fissa di alcuni talk show quali La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break su La7. Dal 2018 ha cominciato a ricoprire il ruolo di co-conduttrice del programma Stasera Italia in onda su Rete 4 per poi presentare Stasera Italia Weekend nei fine settimana.

Veronica Gentili, genitori, la vita privata: marito e figli

Veronica Gentili è figlia della pittrice Netta Vespignani deceduta dopo una lunga malattia lo scorso marzo. Sua madre è stata moglie del pittore Renzo e poi di un dirigente della Rai. Molto riservata circa la sua vita privata, della sua situazione sentimentale sappiamo soltanto che da sette anni è fidanzata con Massimo che lavora nel cinema come sceneggiatore. La giornalista non ha figli.

La lite con Sgarbi e con Vittorio Feltri

La Gentili, ad inizio carriera ha avuto due liti in diretta con due pezzi da novanta: Vittorio Sgarbi e Vittorio feltri.

Nel 2018, Vittorio Sgarbi si è infuriato durante un collegamento con la trasmissione Dalla Vostra Parte sempre su Rete 4. La Gentili ha interrotto il critico d’arte che ha mandato tutti “affanc***”. La giornalista ha però ribattuto a tono: Sgarbi a questo punto ha replicato insultando direttamente la giornalista prima di interrompere il collegamento.

Sempre nel 2018, la Gentili ha poi avuto una discussione anche con Vittorio Feltri. L’ex direttore di Libero era ospite della trasmissione Stasera Italia su Rete4. La conduttrice, in un fuorionda si è lasciata sfuggire le seguenti parole: “È talmente ubriaco che non riesce neanche a parlare: che spettacolo! Ma quanto si è ubriacato? Ma cosa c… si è bevuto?”.

Striscia La Notizia ha poi mandato in onda le parole della Gentili. Feltri ha successivamente ricevuto una lettera di scuse dalla collega a cui però, su Libero, ha replicato così: “È una lettera come la può scrivere un’attricetta prestata al giornalismo. È una che scrive in modo tale da non potermi dare lezioni di alcun tipo”.