Veronica Gentili chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, Instagram, vita privata, Le Iene, biografia e carriera

Veronica Gentili è un volto noto della televisione italiana, molto apprezzata come conduttrice per il suo carattere e la sua professionalità. Con un passato da attrice, la conduttrice si è costruita una carriera televisiva di livello, grazie a programmi come Controcorrente e Stasera Italia. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della conduttrice.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Veronica Gentili

Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio del 1982. Ha 41 anni. E’ alta 170 centimetri. E’ figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani. Suo fratello è Alessandro Vespignani, docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston e direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-techincal System. Con Veronica ha in comune solo la mamma.

Dopo gli studi classici al Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, la Gentili si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006. Nello stesso anno debutta sia come attrice che come sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con l’Otello di William Shakespeare. Per il cinema prende parte al film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino del 1999. Per la televisione e il teatro, ha collaborato anche nella stesura di alcune sceneggiature.

Fidanzato, figli, Instagram, vita privata di Veronica Gentili

Molto riservata circa la sua vita privata, della sua situazione sentimentale si sa soltanto che da sette anni è fidanzata con Massimo Galimberti, che lavora nel cinema come sceneggiatore. La giornalista non ha figli. I due vivono insieme, anche se non è nota la località. Profilo Instagram: veronicagentili.