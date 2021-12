Veronica Gentili chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, genitori, Instagram, Controcorrente, Sgarbi, biografia e carriera. La giornalista Veronica Gentili prende parte questa sera 16 dicembre al programma Caduta libera-Campionissimi. Il game show condotto da Gerry Scotti è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, genitori, biografia di Veronica Gentili

Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio del 1982. Ha 39 anni. E’ figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani. Dopo gli studi classici al Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006. Nello stesso anno debutta sia come attrice che come sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con l’Otello di William Shakespeare. Per il cinema prende parte al film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino del 1999. Per la televisione e il teatro, ha collaborato anche nella stesura di alcune sceneggiature.

Fidanzato, Instagram, vita privata di Veronica Gentili

Molto riservata circa la sua vita privata, della sua situazione sentimentale si sa soltanto che da sette anni è fidanzata con Massimo, che lavora nel cinema come sceneggiatore. La giornalista non ha figli. I due vivono insieme, anche se non è nota la località. Profilo Instagram: veronicagentili.

La lite con Sgarbi e con Vittorio Feltri

La giornalista, ad inizio carriera, ha avuto due liti in diretta con Vittorio Sgarbi e Vittorio feltri.

Nel 2018, Sgarbi si è infuriato durante un collegamento con la trasmissione Dalla Vostra Parte. La Gentili ha interrotto il critico d’arte che ha mandato tutti “affanc***”. La giornalista ha però ribattuto a tono: Sgarbi ha poi replicato insultando direttamente la giornalista prima di interrompere il collegamento.

Sempre nel 2018, la giornalista ha avuto una discussione anche con Vittorio Feltri. L’ex direttore di Libero era ospite della trasmissione Stasera Italia. La conduttrice, in un fuorionda si è lasciata sfuggire le seguenti parole: “È talmente ubriaco che non riesce neanche a parlare: che spettacolo! Ma quanto si è ubriacato? Ma cosa c… si è bevuto?”. Feltri ha successivamente ricevuto una lettera di scuse dalla collega a cui però, su Libero, ha replicato così: “È una lettera come la può scrivere un’attricetta prestata al giornalismo. È una che scrive in modo tale da non potermi dare lezioni di alcun tipo”.

La carriera di Veronica Gentili

Nel 2015 la Gentili è diventata giornalista pubblicista e ha iniziato a scrivere sul Fatto Quotidiano. E’ poi diventata ospite fissa di alcuni talk show come La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break su La7. Dal 2018 ha cominciato a ricoprire il ruolo di co-conduttrice del programma Stasera Italia in onda su Rete 4 per poi presentare Stasera Italia Weekend nei fine settimana. Dal 2021 conduce il programma Controcorrente.

