ROMA – Veronica Maya torna in Rai? La conduttrice manca dalla tv pubblica dal 2015, ma sarebbe pronta per un ritorno in grande stile. Questo è quanto ipotizza il settimanale Oggi, secondo il quale Maya, che oggi è spesso ospite e opinionista in diversi programmi Mediaset, potrebbe tornare in Rai a partire da quest’estate.

In questo periodo Maya è stat anche più volte ospite di Barbara D’Urso a Live-Non è la D’Urso, ma da un po’ di tempo non ha un programma suo.

Dopo l’addio in Rai era volata a Tirana, in Albania, per lavorare su Agon Channel. Dopo quell’esperienza si è dedicata alla famiglia, ai suoi tre figli Riccardo Filippo (nato nel 2012), Tancredi Francesco (nato nel 2013) e Katia Eleonora (nata nel 2016) e al marito Marco, con il quale sta per convolare a nozze per la terza volta. I due, infatti, si sono sposati una prima volta sull’Isola di Saona, nella Repubblica Dominicana, quindi presso con rito civile presso il Comune di Napoli e adesso sono pronti per la cerimonia religiosa.

Ma soprattutto Veronica Maya vorrebbe allargare ancora la famiglia: “Entrambi avevamo come obiettivo la famiglia”, ha spiegato a Oggi parlando del primo incontro con il marito. “E anche se sul quarto figlio non nutro speranze, tanto che in casa è arrivato un Golden di nome Leone, io continuo a immaginarmi come la mamma di quattro creature. Strano…”. (Fonte: Gossip e Tv)