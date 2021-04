Veronica Pivetti chi è: vita privata, marito, figli, Instagram, la sorella Irene, la malattia

Chi è Veronica Pivetti, l’attrice e conduttrice questa sera sarà su Rai Tre con Amore Criminale, programma che racconterà le storie delle troppe donne morte a causa del femminicidio.

Veronica Pivetti: età, altezza, peso, Instagram

Veronica Pivetti è nata a Milano il 19 febbraio 1965. Ha 56 anni, è alta 168 cm e pesa circa 60 Kg. Il suo segno zodiacale è l’Acquario. Questo il suo profilo Instagram. Oltre ad essere una conduttrice, Veronica è attrice, doppiatrice e opinionista italiana.

Dopo aver terminato il liceo artistico dalle Orsoline e poi l’ Accademia di Brera, Veronica ha lavorato per un periodo presso la bottega di un pittore, poi ha deciso di dedicarsi al cinema e allo spettacolo a tempo pieno.

A soli sette anni, Veronica ha debuttato come doppiatrice Negli anni ottanta ha doppiato tantissimi cartoni animati: Dragon Ball, Danguard, Tazmania, Widget e Sailor Moon. Nel 1994 ha partecipato alla trasmissione televisiva “Quelli che… il calcio”, accanto a Fabio Fazio. Carlo Verdone l’ha notata e le ha affidato il ruolo di Fosca nel film Viaggi di nozze.

Nel 1998 ha condotto accanto a Raimondo Vianello ed Eva Herzigová il Festival di Sanremo. L’anno seguente ha partecipato alla fiction televisiva Commesse. Negli anni 2000 ha preso parte a diverse serie: Qualcuno da amare, L’amore non basta, Il maresciallo Rocca, Provaci ancora prof! e La ladra. Nel 2018 ha iniziato la conduzione di Amore criminale su Rai 3. Attualmente è ospite fissa nel programma Le parole della settimana condotto da Massimo Gramellini, in onda in prima serata sempre su Rai3.

Veronica Pivetti: marito, figli e la sorella Irene

Veronica Pivetti è stata sposata dal 1996 al 2000 con l’attore e conduttore radiofonico Giorgio Ginex e non ha mai avuto figli. Attualmente vive in un appartamento a Roma con una sua amica Giordana. Dopo Ginex, la Pivetti non ha avuto più relazioni dichiarate.

Sua sorella maggiore è Irene che a lungo ha militato nell’allora Lega Nord diventando anche presidente della Camera.

Veronica Pivetti e la malattia

Veronica Pivetti ha raccontato di aver sofferto di depressione. Ne ha parlato per la prima volta da Mara Venier a Domenica In: “Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni, da cui è uscito un libro comico. E’un problema lasciato alle spalle, ma un bagaglio”.