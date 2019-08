ROMA – Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo tra i concorrenti del Grande Fratello 15, confida di essere stata vittima di un nuovo episodio di autolesionismo, e di essere stata molto aiutata dal padre.

“In quest’ultimo periodo sono caduta nuovamente nel baratro, ho avuto nuovamente quelle mie condotte autolesive e mio papà mi ha detto subito di correre da lui – ha raccontato Veronica in una storia su Instagram – Devo ringraziarlo di cuore perché se adesso sto meglio è grazie a lui, alla compagna Tracy e a mio fratello Ryan”.

Nel breve video social la giovane parla del suo rapporto con il padre, recuperato da poco, e di quanto sia stato importante in questo periodo: “Tutto il dolore del passato non era solo dovuto alla mancanza paterna, e anche se fosse lui così si è davvero riscattato e si è preso cura di me in tutto e per tutto. Ho capito che non si finisce mai di essere autolesionisti, e probabilmente ogni giorno dovrò farci i conti, ma oggi oggi oltre alla mia mamma e ai miei nonni che mi sono sempre stati vicini c’è anche mio papà e la sua famiglia, e questa è la mia vittoria più grande”.

Già in passato la Satti aveva raccontato a Barbara D’Urso, ospite di un suo programma su Canale Cinque, di essere stata ricoverata in una clinica per affrontare e superare problemi di autolesionismo.

Fonte: Instagram