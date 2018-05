ROMA – Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo e concorrente del Grande Fratello, ha ricevuto una sorpresa dalla misteriosa fidanzata Valentina.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le due ragazze si frequentano dal 2016, ma di Valentina non si sa nulla: non ha ma rilasciato interviste né dichiarazioni pubbliche e anche il suo cognome resta segreto. L’unica cosa certa è che le due giovani sono innamorate e hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole.

La fidanzata di Veronica è stata descritta come una ragazza molto timida, ma che pur di rivederla ha affrontato il suo forte imbarazzo e l’ha riabbracciata nella casa del reality show più spiata d’Italia. Ma chi è Valentina? Secondo il suo profilo Instagram, ha studiato Scienze della Formazione, ha una passione per gli animali, i piercing e i tatuaggi. Spesso Veronica ha parlato della sua Valentina nella casa, definendola una medicina: “Io se non mi taglio più è grazie a lei. Mi ha aiutato a superare momenti bruttissimi della mia vita”.

Valentina aveva affermato che non avrebbe mai partecipato al reality, ma la voglia di abbracciare Veronica ha vinto la sua timidezza e in diretta a Barbara D’Urso la figlia di Bobby Solo spiega: “Io sono felicissima di questo amore. Io lotto da tanto tempo per l’amore universale. Sono felice che Valentina abbia sconfitto la sua timidezza”.

Un incontro tenerissimo, con Cristiano Malgioglio che non ha potuto fare a meno di commuoversi e ha commentato: “Questo è un momento di televisione bellissimo. Questo è un amore puro, io lo so perché sono omosessuale. E’ da fare vedere a tutte le persone omofobe. Caro Bobby Solo, tu starai vedendo questo momento, pensa come è felice tua figlia, pensa come sarebbe felice se ci fossi anche tu. Devi venire ad abbracciare tua figlia, hai detto cose che mi hanno fatto accapponare la pelle. Questo momento mi ha commosso”.