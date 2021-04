Victoria Zinny chi è, età, figli, malattia, carriera della moglie argentina di Remo Girone. L’attrice che oggi è ospite con il marito Remo Girone a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, condivide con il marito la stessa professione. Questo ha rafforzato molto il loro rapporto in questi quasi 40 anni di matrimonio. Di lei infatti, a Domenica In Remo Girone ha dichiarato: “Con lei non ho mai smesso di ridere”.

Dove e quando è nata, età Victoria Zinny

Victoria Zinny è nata in Argentina, esattamente a Buenos Aires, il 13 maggio 1943. Victoria ha quindi 77 anni ed è del segno zodiacale del Toro.

Victoria Zinny, carriera

Victoria comincia giovanissima a recitale con Luis Buñuel in Viridiana, 1961. Successivamente approda in Italia dove lavora molto nel cinema del nostro Paese. Nel 1976 gira il western filo-indiano Keoma di Enzo G. Castellari, poi Io e Caterina di Alberto Sordi nel 1980. La vediamo sempre con Sordi in In viaggio con papà del 1982, poi in Mak p 100 nel 1987 di Antonio Bido.

Nel 2007 si unisce per la prima volta professionalmente con il marito, nel drammatico Il sole nero per la regia di Krzysztof Zanussi, regista che ritroverà poi per il film Corpo estraneo. Lavorerà accanto al marito ancora in Rosso mille miglia (2015) di Claudio Uberti e in Mothers (2017) di Liana Marabini.

Victoria Zinny, matrimonio con Remo Gironi e figli

Victoria, nel 1982 sposa Remo Girone. I due hanno due figli: Karl nato nel 1964 e Veronica nata nel 1967. In realtà, i figli sono della moglie e sono nati da una relazione precedente con il pittore francese Jacques Harvey. L’attore però li ha sempre cresciuti come se fossero figli anche suoi. Remo Girone e la moglie vivono a Roma nonostante figlia e nipoti vivano in Giappone a Tokyo.

La malattia del marito

Victoria Zinny ha dovuto affrontare la malattia del marito. Durante le riprese de La Piovra 7, Remo Gironi ha infatti scoperto di avere un cancro alla vescica. Furono i medici a consigliargli di sopporsi immediatamente ad una lunga operazione che gli salvò la vita.

I due non hanno mai avuto momenti di crisi e hanno tenuto il loro amore il più possibile lontano dai riflettori. “Dopo 15 giorni che ci frequentavamo, lui mi ha baciato in un ristorante e da allora siamo ancora qui“, ha affermato Victoria in un’intervista. Remo Girone, sempre nella stessa intervista ha spiegato: “Il nostro segreto? Affrontare subito i problemi insieme e non lasciarli andare avanti”.