VIDEO – Fabio Caressa parla del gossip tra Sara Affi Fella e Parigini durante telecronaca di Roma-Torino

ROMA – Fabio Caressa durante la telecronaca della partita di Serie A tra Roma e Torino ha raccontato all’amico Beppe Bergomi, commentatore tecnico, la notizia di gossip del momento, la situazione burrascosa tra il calciatore del Torino Parigini e l’ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella.

“Tu non hai seguito tutte le vicende di gossip di Parigini vero?”. “No, non sono preparato Fabio” gli ha risposto Bergomi. Ma Caressa ha insistito: “Ne hanno parlato tutti i giornali di questa sua fiamma, Sara Affi, di Uomini e Donne, faceva la tronista però era già fidanzata già con uno, ma anche con un altro…”. “No non sono proprio preparato Fabio” ha ribadito Bergomi. “Mi sorprendo di esserlo io!” ha sentenziato infine Fabio Caressa.

La reazione social alla notizia di gossip sparata in telecronaca da Caressa

CARESSA CHE RACCONTA DI PARIGINI E DI SARA AFFI FELLA E DI UOMINI E DONNE STO MALE — michela🌙 (@_micheela) 19 gennaio 2019

MA CARESSA PARLA DI SARA AFFI FELLA STO MORENDO AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA — Federica (@bornwithtiziano) 19 gennaio 2019

Caressa che durante #RomaTorino si mette a parlare di Sara Affi Fella e del troiaio che ha combinato a Uomini e Donne.. 🙈🙈 — Alessia Nieddu (@alessian_1994) 19 gennaio 2019