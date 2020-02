ROMA – Alessandra Drusian dei Jalisse è tra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me. La cantante spiega insieme a Fabio Ricci la sua esperienza al Festival di Sanremo e come questo rappresenti un punto di svolta per tutti i partecipanti: “Ti giochi la carriera”.

I coniugi nel 1997 vinsero la kermesse canora con il brano Fiumi di parole, e che si sono classificati secondi a Ora o mai più, nel salotto di Caterina Balivo parlano della loro esperienza.

La Drusian in particolare dice: “Saranno agitati, molto agitati: si trema, come fai a non tremare? Oltre la gara e la manifestazione, si giocano una carriera”. Ricci replica ridendo: “Io ero preparatissimo”. E lei lo bacchetta divertita: “Non si ricordava le parole”. (Fonte Rai)