Vieni da Me, Andrea Vianello e l’ictus: “Senza la mia famiglia non ce l’avrei fatta”

ROMA – Intervistato da Caterina Balivo, ospite nel salotto di Vieni da Me, Andrea Vianello ha raccontato il calvario che ha vissuto dopo l’ictus che lo ha colpito un anno fa. Ictus che gli impedì di parlare a lungo:

“Eroismo? Chi finisce così non ha alternative – ha detto – Io ho tre figli, che cosa dovevo fare? O ci provavo, oppure non c’erano altre possibilità. Poi magari ci ho messo grande impegno, ma ho conosciuto persone che hanno avuto ictus e subito danni più importanti. A me è successo con la parola, ad altri in modo differente”.

Il giornalista parla molto della sua famiglia e dell’enorme appoggio da loro ricevuto: “Mia moglie c’era, sapevo di poter contare su di lei. Chi ha avuto un ictus – in Italia purtroppo è la seconda causa di morte – sa che le famiglie sono importanti. Lo stato ti aiuta, ma senza le famiglie, chi ha avuto un ictus non può farcela”. Arriva quindi una sorpresa inaspettata in studio, la moglie Francesca: “Lavora in Rai e ci siamo conosciuti nel ’94, mettendoci insieme nel ’95. Abbiamo festeggiato quest’anno i 20 anni di matrimonio”.

“È bello – racconta la moglie – poterlo raccontare con il sorriso […] Tenere tutto insieme è stato difficile, non dover mai cedere, non crollare mai, esserci sempre. Però alla fine è andata avanti, e anche velocemente, senza pensarci troppo”.

Fonte: Vieni da Me.