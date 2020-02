Vieni da Me, Annamaria Malipiero: “Sono sempre stata accanto a Francesco Nuti nel bene e nel male”

ROMA – Annamaria Malipiero e Ginevra Nuti, mamma e figlia, ex compagna e figlia di Francesco Nuti, si sono raccontate a Vieni da me:

“Francesco – racconta Annamaria – ha passato un lungo periodo blu, come lo chiama lui, non nero. E non era perché non faceva più ridere, non era perché non funzionavano i film. Chiamiamola depressione. Su Francesco si dicono tante cose, non amo parlare di questo. Il suo problema è la depressione. E non derivava assolutamente dai film che non andavano bene, era proprio il contrario. Lui non stava bene, questo si rifletteva in quello che faceva”.

“Io – continua – sono sempre stata accanto a Francesco nel bene e nel male. Con Ginevra diventava difficile perché questo male di vita, questa depressione, questo momento buio te lo trasmette e quindi è dura. Noi non ci siamo lasciati subito io e Francesco, quando sono andata a Milano a lavorare, facevamo avanti e indietro. Poi successe quel brutto incidente e non sapevo dove sbattere la testa perché Ginevra voleva vedere suo padre. Aveva sette anni e da lì all’incontro sono passati diversi mesi, ci siamo fatti aiutare da una psicologa per aiutare Ginevra a incontrare un papà diverso, un nuovo papà”.

La nuova famiglia.

“Ho avuto successivamente una nuova famiglia – racconta ancora Annamaria – Incontrai Marco, un dentista, un ragazzo pieno di vita che mi ha travolta con la sua simpatia e il suo animo generoso. E sono nati due bambini. Il nostro rapporto poi è finito. Ma ci sono rapporti civilissimi, lui è stato un papà meraviglioso. Tre anni fa, purtroppo si è ammalato e non ce l’ha fatta”.

Fonte: Vieni da Me.