ROMA – Antonio Razzi è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me oggi, martedì 23 aprile. Il politico ha raccontato la sua esperienza, finita sabato sera con l’eliminazione, a Ballando con le Stelle dove faceva coppia con Ornella Boccafoschi. In particolare la polemica con Guillermo Mariotto che durante la puntata lo aveva attaccato dopo la sua esibizione: “Sei un caso di demenza senile avanzata o di grande paracula**ine. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo”.

A Razzi non è andata giù la frase sulla demenza senile e oggi, intervistato dalla Balivo, ha replicato al giudice dagli studi di Vieni da Me su Rai Uno. “Faccio un appello a Milly Carlucci. Sabato sera – ha detto Razzi -, prima della puntata, mi dovrà chiedere scusa perché quella malattia è solo l’inizio dell’Alzheimer. Me lo ha detto ben tre volte, se fosse stata una sola volta potevo anche passarci su”. Vedremo se sabato prossimo, 28 aprile, il giudice chiederà scusa ad Antonio Razzi. (fonte RAI PLAY)