Benedetta Parodi e il messaggio alla sorella Cristina da Caterina Balivo

ROMA – Benedetta Parodi ospite di Caterina Balivo a Vieni da me parla del rapporto con la sorella Cristina, delle loro carriere e del matrimonio con Fabio Caressa. La conduttrice ha sfogliato con la Balivo l’album di famiglia e ha raccontato del rapporto con Cristina, 8 anni più grande di lei, spiegando che si sono avvicinate soprattutto nell’età adulta.

Durante l’intervista con la Balivo, la Parodi ha parlato della sorella: “Tra di noi ci sono otto anni di differenza quindi io lei l’ho vissuta poco perché lei studiava all’università e io andavo ancora a scuola. Ci siamo poi avvicinate da adulte. Oggi, però, la differenza non si vede”. Poi ha lanciato un toccante messaggio alla sorella dallo studio di Vieni da me: “Io e te lo siamo sempre state complici, alleate, anche se siamo sempre state diverse. Tu bravissima in tutte le cose manuali e io negata, tu appassionata di opera lirica io rock, tu regina dei fornelli io dello shopping, io sono sportiva tu più pigra. La cosa che abbiamo in comune però è la famiglia, la nostra grande famiglia e a proposito di famiglia ho un messaggio, una richiesta che giunge da molti: quando ci inviti a pranzo?”.

La Parodi ha poi parlato della sua carriera, iniziata come giornalista: “Ho fatto la giornalista per tanti anni con passione e con tutto l’impegno che mi hanno insegnato i miei genitori, però, mi manca quel pizzico di curiosità che è fondamentale”. Per questo motivo ha poi trovato la sua strada in televisione dietro ai fornelli, conducendo trasmissioni come Bake Off – Dolci in forno e pubblicando anche libri di ricette.

La conduttrice e giornalista ha poi parlato del rapporto con il marito Fabio Caressa, da cui ha avuto i figli Diego, Eleonora e Matilde e con cui ha di recente festeggiato le nozze bis alle Maldive. Il segreto della loro unione, spiega, è l’essere cresciuti insieme: “Siamo cresciuti insieme, se continua è merito di entrambi. Anche se è Benedetta l’anima della famiglia. È lei che ci riunisce sempre tutti”.

Fonte Vieni da me