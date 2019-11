ROMA – Bianca Berlinguer è stata ospite a Vieni da Me. Intervistata da Caterina Balivo, la giornalista e conduttrice di “Cartabianca”, si è raccontata tra carriera e vita privata. Una lunga gavetta prima di trovare il suo posto nel giornalismo che conta: “Quando decisi di fare giornalismo non considerai mai la televisione. Nel 1985 incontrati Giovanni Minoli. Lui cercava quattro ragazzi giovani per la sua redazione. Ho cominciato a lavorare con lui e fu un privilegio perché imparavo i trucchi e i dettagli della televisione”.

Poi svela di essere diventata la persona che è oggi grazie a Sandro Curzi che, al Tg3 in Rai non ha mai voluto il gobbo, cosa che negli anni hanno mantenuto tutti gli altri direttori, compresa lei stessa che ritiene come non avere il gobbo permetta al giornalista d’intervenire senza pressioni.

La giornalista poi ha parlato del rapporto con suo padre, l’ultimo vero leader del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer: “Lui era presente per quanto poteva. Era dedito alla causa della politica, noi però sapevamo che c’eravamo noi dopo il suo lavoro. Non ho mai visto i padri delle mie amiche dedicare più tempo rispetto a quello che lui ha dedicato a noi e alla sua famiglia. Te ne rendi conto solo da adulta. Erano gli anni del terrorismo, non poteva fare un passo senza la scorta. Tornavo da scuola e l’ho trovato sotto casa da solo, mi chiese di accompagnarlo alla scuola dei miei fratelli e ci andammo in motorino. Quando tornammo c’era la scorta sotto casa, ero preoccupatissima”.

Bianca è madre di Giulia, classe 1988, nata dal matrimonio con il politico e sociologo Luigi Manconi: “Mi pento di aver avuto soltanto una figlia. Se potessi tornare indietro farei il secondo figlio”.

Fonte: VIENI DA ME.