Vieni da Me, Carmen di Pietro e il figlio Alessandro: “In questi giorni…”

ROMA – Intervistati da Caterina Balivo, ospiti nel salotto di Vieni da Me, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro hanno un po’ parlato della loro vita: “In questo momento – racconta Alessandro – vivo a casa di mamma perché è un periodo particolare, cerchiamo di limitare gli spostamenti. Anzi, non spostarci proprio”.

“La promessa di mia madre di iscrivermi a scuola guida? La promessa l’ha mantenuta, già a febbraio mi sono iscritto alla scuola guida ma purtroppo hanno annullato i corsi per l’emergenza coronavirus”.

“Oltre alla macchina – continua – lei non vuole neanche che usi i mezzi di trasporto. Un giorno mi ha beccato mentre ero in giro su una bici elettrica: ha iniziato ad urlare come una pazza”.

Alessandro ha poi parlato della vita sentimentale della mamma Carmen Di Pietro: “Secondo me mamma qualcosa mi tiene nascosto: con mio papà sono in ottimi rapporti ma non si frequentano. E’ da un po’ che mi nasconde qualcosa secondo me…”.

“Chi era più asino a scuola? Mia madre, era tanto asinella. Mi ha sempre detto: Non fare l’asino a scuola come me”. Su questo è d’accordo anche Carmen: “Ero ciuccia, a momenti mi usciva anche la coda dell’asino”.

Fonte: Vieni da Me.