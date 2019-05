ROMA – Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di “Vieni da Me”, Carmen Russo svela: “Se ho mai desiderato essere al posto di qualche collega? Ho lavorato con tante donne ma ammetto che amo la competizione anche così… mi mantengo in forma”.

“Se mi hanno ferito le critiche sulla mia maternità a 54 anni? L’adozione sarebbe stata difficile. Anche per la burocrazia. Poi bisogna essere pronti. Io sono diventata mamma seguendo la crescita di mia figlia. E’ difficile diventare mamma prendendo in adozione un bambino di 14 anni. Noi poi abbiamo anche tentato l’adozione ma la burocrazia era veramente lunga e difficile”.

Come rispondi alla Littizzetto che ti ha criticato per aver scelto di avere un figlio a questa età? “Non è bello fare satira sulla vita privata delle persone. Ci sono diverse difficoltà ma comunque le mando un grande saluto e le dico che mi dispiace che si è separata. L’armonia per i figli, d’altronde, è fondamentale”.

Hai mai pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi? “Ma naturalmente sì – risponde Carmen Russo – Non c’è donna che quando litiga col marito non dice: questa volta basta. Ma le nostre litigate durano dieci minuti e non ho neanche il tempo di farmi la valigia. Ma dove lo trovo un altro come lui. E poi a me… chi mi prende. Non è tutto oro quello che luccica”.

Hai mai avuto un flirt con un uomo potente? “Avrei potuto ma non lo ho mai avuto. Perché non mi interessa. Ho avuto pochi uomini. Ho sempre cercato poi di impormi con le mie forze”.

Sei mai stata gelosa del feeling tra Enzo e Raffaella Carrà? “Molto. Ma nel privato loro erano come fratello e sorella”.

Sei mai ricorsa alla chirurgia estetica? “Quanto basta…”.

Sei mai stata tradito? “No, non credo. E se lo sono stata è bene che io non lo sappia”.

