ROMA – La lite tra Morgan e Bugo a Sanremo continua a riempire i salotti televisivi anche dopo la conclusione del Festival. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me è Simone Bortolotti, il direttore d’orchestra che ha fermato la musica quando Bugo ha lasciato il palco dopo che Morgan lo ha insultato cambiando il testo di “Sincero”: “Non mi sarei mai prestato a dirigere una porcata del genere – ha spiegato – Bugo non si meritava tutto questo”.

A Vieni da Me vengono mostrati i video di quanto accaduto tra i due artisti. Il pubblico presente in studio accenna un applauso ma la Balivo li ferma: “Applaudite se volete, ma c’è poco da applaudire”. La conduttrice poi ha criticato il fatto che Morgan abbia fatto finta di non capire perché Bugo avesse lasciato il palco: “Ha avuto una faccia da schiaffi a dire ‘che succede?'”.

Bortolotti ha aggiunto di aver compreso fin da subito che qualcosa era successo tra i due cantanti ma certo non immaginava un tale disastro: “Io ho capito fin dall’annuncio della Clerici che qualcosa non andava, pensavo avessero avuto un battibecco ma non pensavo sarebbe sfociato in questa pagliacciata“. Interviene anche Francesco Facchinetti sulla lite, ricordando il caratteraccio di Morgan: “Ha trattato male sempre le persone”. (fonte VIENI DA ME)