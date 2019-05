Caterina Balivo e la battuta su Barbara D'Urso a Vieni da me

ROMA – Caterina Balivo durante la puntata di Vieni da me del 3 maggio si lascia andare a una battuta su Barbara D’Urso. L’ospite Memo Remigi le ha portato in dono un fiore e ha commentato: “Un regalo…col cuore”. La Balivo è scoppiata a ridere e dato che “col cuore” è una citazione spesso usata dalla D’Urso, la conduttrice di Vieni da me replica: “Non è roba mia”.

La Balivo è scoppiata a ridere dopo la citazione della sua “rivale” televisiva pronunciata proprio dall’ospite Memo Remigi e ha replicato: “Quella non è roba che appartiene a me!”. Una piccola gag subito archiviata, con i commenti e le allusioni alla D’Urso che non si sono ripetuti.

L’intervista con Remigi è poi proseguita e la Balivo ha accolto i suoi ospiti tra cui Francesco Rapetti, figlio di Mogol, che è passato tra lei e la telecamera e la conduttrice l’ha simpaticamente rimproverato: “Grazie per essermi passato davanti”.