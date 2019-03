ROMA – Momenti di commozione in diretta per Caterina Balivo che nell’ultima puntata di Vieni da Me si è commossa nel ricordare Fabrizio Frizzi. “Dopo avremo il piacere di ricordarlo con chi lo ha conosciuto nel quotidiano, raccontando la sua carriera, ma soprattutto la sua grande umanità”, ha affermato Caterina Balivo con gli occhi visibilmente lucidi, all’inizio della puntata. “E questa era la sua canzone preferita…”, ha aggiunto subito dopo la conduttrice, facendo ascoltare “Imagine” di John Lennon.

Ricordando il collega ad un anno esatto dalla sua scomparsa, la conduttrice di Vieni da me si è infatti commossa e, con gli occhi lucidi, ha lanciato la pubblicità dopo la breve anteprima. In piedi il pubblico presente oggi nello studio 3 della sede Rai intitolata, da alcuni mesi, proprio a Fabrizio Frizzi: dopo le parole di Caterina Balivo, gli spettatori si sono lasciati andare ad un lungo e caloroso applauso. (Fonte Vieni da Me).