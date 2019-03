ROMA – Caterina Balivo è solita parlare della sua vita privata a Vieni da me e anche stavolta svela un dettaglio sulla sua famiglia. Il figlio, Guido Alberto, ha appena 7 anni e non ama molto i riflettori, tanto da essere infastidito quando la mamma viene fermata per strada dai fan per una foto e spesso le ha chiesto: “Non puoi fare un lavoro normale?”.

Intervistata dal Corriere della Sera per LiberiTutti la Balivo parla della sua carriera e di quanta fatica ha fatto per fare strada: “Non ho vissuto la favola dell’agente che ti nota per caso, al bar o per strada: mi sono sempre sudata ogni cosa, ho sgomitato e mi sono imposta”.

La conduttrice svela di essere anche molto competitiva: “Un grande pregio ma che poi è anche il mio peggior difetto: questo significa che non ti godi mai nulla”. Poi rivela un dettaglio sul figlio Guido Alberto, molto infastidito quando la mamma viene fermata per strada, tanto da chiederle perché non faccia un lavoro normale. Il marito? Lei è gelosissima e racconta: “Ispeziono il suo cellulare”. (Corriere della Sera)