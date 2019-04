ROMA – “Quando mio marito ha visto Samanta Togni in tv mi ha chiesto chi fosse, e io ho spento”. A raccontarlo è Caterina Balivo a Vieni da Me. Nella puntata di lunedì 15 aprile la conduttrice commenta insieme ai suoi ospiti gli ultimi sviluppi a Ballando con le Stelle. Ci sono i gemelli Sampaio, primi eliminati del dancing show di Milly Carlucci, Lucrezia Lando e Ivan Zazzaroni. Ed è proprio quest’ultimo a focalizzare l’attenzione sulla bellissima ballerina umbra protagonista della gara danzante del sabato sera.

“Le persone per strada mi fermano e mi chiedono, ma com’è sta Togni?”, dice Zazzaroni. E la Balivo confessa di aver avvertito un brivido di gelosia quando il marito l’ha notata in tv. Samanta Togni, che a Ballando fa coppia con l’attore Enrico Lo Verso, è senza dubbio una delle maestre di ballo più apprezzate della trasmissione. Nel cast fin dal 2005, è stata partner di ballo del compianto Fabrizio Frizzi, all’epoca concorrente del talent. L’anno successivo, nel 2006, era invece con Biagio Izzo. Dopo tre anni di pausa è tornata a far parte della squadra in coppia con Stefano Bettarini, conquistando il quarto posto e pure il cuore dell’ex calciatore col quale ha avuto una storia d’amore. Nelle successive edizioni, la Togni continua a partecipare al programma, fino a quando nel 2016 conquista il primo posto con l’attore spagnolo Iago García.

Dopo la fine della storia con Bettarini, Samanta ha incontrato un altro calciatore: Christian Panucci. I due fanno coppia fissa da ben tre anni. (Fonte: Vieni da me)