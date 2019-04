ROMA – Brutte notizie per gli amanti di Vieni da Me: il programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo oggi, venerdì 19 aprile, non andrà in onda. Al suo posto, infatti, il primo canale ha deciso di trasmettere, in occasione del venerdì santo il programma religioso A sua immagine.

Rai Uno dedicherà spazio alle celebrazioni pasquali anche questa sera, trasmettendo la Via Crucis di papa Francesco in diretta dal Colosseo, a Roma. Salta quindi così anche La Corrida di Carlo Conti.

Ma per Caterina Balivo si tratta solo di una breve pausa. La conduttrice campana, infatti, tornerà in onda con il suo Vieni da me a partire da lunedì prossimo, Pasquetta, 22 aprile.

Il programma sta riscuotendo un discreto successo: dopo le difficoltà iniziali, infatti, sembra si stia guadagnando una fascia di pubblico che si sta appassionando ogni giorno di più. Nelle ultime puntate Vieni da me è così arrivato ad incassare il 12/13% di share. (Fonte: Gossip e Tv)