Vieni da Me, Caterina Balivo lascia il programma? Al suo posto potrebbe arrivare… Francesca Fialdini

ROMA – Caterina Balivo lascerà Vieni da Me?

A lanciare la notizia è TvBlog.

“Caterina Balivo – si legge sul sito – pare voglia cambiare strada. Affascinata dalle dirette Instagram fatte col marito di My next book e sopratutto molto presa dalla vita familiare, Caterina avrebbe voglia di lasciare Vieni da me, inteso come appuntamento quotidiano in diretta, tuttora segnato, come tutti i programmi in onda in questo periodo, dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo”.

Quindi Caterina Balivo, scrive TvBlog, sembra voglia cambiare qualcosa. La Balivo, si legge, vorrebbe non più una striscia quotidiana ma un appuntamento magari settimanale.

E al posto della Balivo chi potrebbe arrivare?

Il nome che fa TvBlog è quello di Francesca Fialdini.

“A Rai 1 già ci sarebbe pronta una degna sostituta per lo spazio di Vieni da me. Francesca Fialdini, dopo una stagione di buoni ascolti nella domenica pomeriggio, in un orario tremendamente difficile, potrebbe essere la nuova conduttrice di Vieni da me (o quel che sarà fra le 14 e le 15:40 su Rai1)”.

Questa, almeno come scrive Tv Blog, “sarebbe una delle opzioni in campo per la nuova stagione tv. Caterina Balivo invece potrebbe passare alla conduzione del settimanale in onda fra Domenica in e L’eredità nel pomeriggio del giorno di festa”. (Fonte: Tv Blog).