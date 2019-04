Vieni da Me, Debora Caprioglio: “Tinto Brass e la Regina Elisabetta…”

ROMA – Debora Caprioglio, attrice, è stata la prima ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me su Rai Uno.

Si inizia con la storia d’amore con Kinski: “Quando avevo 18 anni vinsi un concorso di bellezza a Venezia, trent’anni fa. Stavo festeggiando in un ristorante quando conobbi Klaus Kinski. Fummo fidanzati per tre anni e lui mi lanciò nel mondo del cinema inizialmente come comparsa in Nosferatu a Venezia”.

L’esperienza con Tinto Brass: “Vide una foto mia sul giornale e quindi mi telefonò. Rispose mia madre. La mia mamma non credeva fosse lui. Tinto allora disse che era la Regina Elisabetta e attaccò. Poi richiamò e mi propose una parte in uno spettacolo di teatro. Dopo il provino Tinto mi disse che gli ero piaciuta tantissimo e mi parlò di un film che voleva fare da tanto tempo. Parlava di Paprika. Mi inviò il copione, leggo le prime due pagine e gli dico di no. Lui allora mi invitò a cena e mi convinse. Pensavo che non lo vedesse nessuno e invece…”.