ROMA – Dolcenera, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha parlato di un evento traumatico della sua vita. La cantante ha voluto parlare in particolare di un periodo, durato tre anni, nel corso del quale ha sentito l’esigenza di “staccare” da tutto e da tutti per “curarsi”. Successe diversi anni fa, dopo l’esperienza a Music Farm. Dolcenera, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo nella sezione giovani, capì che non era pronta per un “salto” del genere.

“Ho vinto Music Farm dopo aver vinto Sanremo, ma non ero pronta a vivere quell’esperienza. Quel successo non mi piaceva perché io volevo che la gente si interessasse alla mia musica e non alla mia vita privata e, quindi, invece di cavalcare quell’onda della popolarità, decisi di sparire dalla tv” ha confessato la cantante che poi ha aggiunto: “Non sono più apparsa in televisione, sono scomparsa perché ero diventata dura, rigida, non sentivo più niente neanche nei confronti delle persone con cui ero cresciuta. In quei tre anni dovevo curarmi”.

La sua vita era già stata cambiata per sempre da un incidente di cui fu vittima a soli 16 anni, quando era una promessa del tennis e fu investita sotto gli occhi di sua madre. Seguirono due anni di operazioni e riabilitazione, ma la carriera sportiva era ormai finita.

Dolcenera ha poi parlato del suo grande amore, al quale è legata da 24 anni. Lui, come ha confessato la cantante, vorrebbe un figlio, mentre lei crede che prima debbano sposarsi. “Sono sempre stata attratta dalla psicologia degli uomini e devo dire che gli ho fatto la corte io. Dopo essermi presentata, lui viveva a Firenze e studiava giurisprudenza e quindi ci sentivamo al telefono e per una persona che faceva fatica a parlare, non era facile portare avanti una relazione al telefono. Lui mi ha tirata fuori dal guscio”, confessa. (fonte RAI PLAY)