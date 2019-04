ROMA – Eleonora Arosio è tra gli ospiti di Caterina Balivo nella puntata del 5 aprile di Vieni da me. La professoressa de L’Eredità è diventata famosa per la battuta sul papà del suo bebè in arrivo, quando disse in diretta tv che non sapeva chi fosse. In realtà la Arosio è sposata, ma ha un marito molto riservato. In compenso, ha svelato alla Balivo il sesso del bebè: avrà un maschietto.

La professoressa de L’Eredità ha raccontato alla conduttrice di Vieni da me: “Io sono nata a Lecco, da mamma sarda e papà ligure. Ho avuto un’infanzia molto serena. Sono cresciuta in mezzo al prato e agli animai”. Il sogno di Eleonora era la televisione e così dopo Miss Italia e la partecipazione a Un medico in famiglia e Don Matteo è arrivata la popolarità con il quiz show della Rai.

L’Arosio ha raccontato che ha sceglierla è stato proprio Fabrizio Frizzi: “Quando ho fatto il provino avevo 31 anni ed ero già sposata e quindi mi sono detta che non mi avrebbero mai presa e, invece, in realtà, mi hanno presa. Sono già due anni che faccio la professoressa e ho avuto la fortuna di lavorare con Fabrizio Frizzi. Ho fatto il provino con lui ed è stato lui che mi ha scelta e ogni volta che lo nomino mi vengono i brividi. Fabrizio era una persona buona, attenta e generosa. Carlo Conti è adrenalina pura mentre Flavio Insinna è molto divertente e ci dà sempre dei consigli”.

Poi si tocca l’argomento scottante. Chi è il papà del bambino? Ma Eleonora non si sbottona, dice solo che si chiama Paolo e fa l’imprenditore: “Sto entrando nell’ottavo mese. Sono una persona ironica e quando Flavio mi ha chiesto chi fosse il padre del bambino, ho risposto ‘boh’ perché mio marito è una persona molto riservata. Gli amici l’hanno preso in giro quando ho fatto quella battuta, mentre lui che mi conosce ci ha riso su”.