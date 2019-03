ROMA – “Maurizio Costanzo per me è come un secondo papà”. Lo ha detto Emanuela Aureli a Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, l’imitatrice ha ripercorso con grande trasporto la sua carriera e ha parlato anche della sua famiglia a cui è molto legata. Se al “signor Costanzo”, come lo chiama lei, vuole “un gran bene per le tante opportunità” che le ha dato. Al suo papà numero uno ne vuole immensamente di più.

Il momento clou dell’intervista è stato quando la Balivo ha tirato fuori dalla ormai fatidica cassettiera un video messaggio dei genitori: “Ti abbiamo fatto una sorpresa, in qualche cassetto c’è qualche aneddoto di quando ti accompagnavo a fare le serate. Sei una figlia speciale perché mi sei stata vicina, anche durante la mia malattia, rallegrandoci sempre. Oggi ti ringraziamo di tutto, ma anche per averci donato un nipotino speciale come Giulio”. L’attrice si è commossa al punto da dover chiedere più di un fazzolettino alla Balivo per asciugare le lacrime che copiose le rigavano il volto. “Grazie a loro – ha detto – ho potuto realizzare il mio sogno, espandere la mia anima. Sono la mia forza, la mia partenza, il mio traguardo…sono tutto quello che ho”.

L’Aureli ha quindi ricordato gli esordi della sua carriera: “Ho iniziato a fare imitazioni alle feste di piazza e del paese, ma poi venni chiamata per un provino a Roma. Io volevo andare via, allora mi sono buttata, ci ho provato e il destino ha voluto che riuscissi ad entrare nella televisione e a vincere la Corrida”. Era il 1992 e il suo papà, nonostante la malattia, l’ha accompagnata ad ogni serata. (fonte: Vieni da Me)