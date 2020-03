Vieni da Me, puntata senza pubblico in studio per l’emergenza coronavirus

ROMA – L’emergenza Coronavirus colpisce anche la televisione. Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, è andato in onda senza il pubblico in studio. Gli unici presenti erano la conduttrice e i suoi ospiti fissi, tra cui Rachele di Fiore, la moglie di Vincenzo Montella.

Finora le misure avevano interessato solo le produzioni di Milano, ma i casi di contagio cominciano ad aumentare anche nella Capitale e quindi anche la Rai ha deciso di chiudere i suoi studi al pubblico. Tra gli ospiti odierni di Caterina Balivo c’è stato Leo Gassmann che a domanda sullo studio senza pubblico ha risposto: “Mi sembra di stare a casa”.