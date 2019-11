ROMA – Enrico Bertolino è stato ospite di Vieni da Me. Intervistato da Caterina Balivo ha parlato della sua vita privata e professionale durante “La Cassettiera”.

“Finito di fare il militare, in aeronautica, dovevo lavorare nell’azienda di mio padre ma decisi che non volevo fare quello e quindi ho portato il curriculum in sette banche. Alla fine una mi ha chiamato. Ho lavorato undici anni in banca, uno in intero in Inghilterra. Iniziai poi con il cabaret, poi arrivò Zelig. Prima però, quando lavoravo nei locali venivo anche pagato con assegni post datati. Pagavano prima i camerieri e poi noi artisti. Nel nostro ambiente a volte ti devi trovare nel posto giusto al momento giusto. Io incontrai Enzo Iacchetti che mi diede una mano. Molti dei miei ex colleghi con cui lavoravo, anche più bravi di me, non hanno sfondato. Sono i rischi del nostro mestiere”.

