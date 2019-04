ROMA – E’ il re dei matrimoni vip, ma lui di sposarsi proprio non ne vuole sapere. Lo ha spiegato a Caterina Balivo Enzo Miccio, noto per aver organizzato, tra le altre, le nozze di Filippa Lagerback e Daniele Bossari e quelle (che si terranno fra poco) fra Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Ospite di Vieni da Me, su Rai Uno, Miccio si è però commosso guardando il videomessaggio del compagno Laurent. Il wedding planner non è riuscito a nascondere l’emozione.

“All’inizio tutte le storie d’amore sono belle ma poi arrivano le crisi per il carattere, la gelosia o altro”, ha raccontato Laurent nel videomessaggio. “Noi ci siamo già passati e penso che tanti si lasciano perché è più facile non parlare”. Ha poi confidato che anche loro si erano lasciati, ma hanno superato la crisi e sono tornati insieme. Del resto per i due la relazione è a distanza: Miccio vive a Milano, Laurent a Parigi. Ma il loro amore è più forte delle distanze. Alla fine del messaggio, la frase più dolce: “Vorrei che mi tenessi la mano fino all’ultimo dei miei giorni”.

Miccio ha poi spiegato a Caterina Balivo: “Non me l’aspettavo perché è una persona molto schiva. Da te sta uscendo un pezzo di Enzo che non conosce nessuno. Questo mi rende un po’ più vulnerabile. Noi abbiamo attraversato momenti difficili, anche delle interruzioni in questi anni e adesso credo sia iniziato da poco un nuovo cammino insieme”. (Fonte: Vieni da me)