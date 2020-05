Vieni da Me, esplode proiettore in studio. Caterina Balivo spaventata: “Cos’è stato?”

ROMA – Nell’ultima puntata andata in onda oggi, 28 maggio, di Vieni da Me, il pubblico da casa ha potuto ascoltare una vera e propria esplosione che ha fatto impaurire Caterina Balivo.

Ospite in quel momento c’era il rapper Samuel Heron ed era intento a parlare del suo brano ‘Nella pancia della balena’, fatta con i The Kolors, quando è accaduto l’imprevisto.

La conduttrice aveva appena lanciato il singolo quando si è sentito il boato.

A quel punto, la conduttrice è apparsa abbastanza incredula ed ha detto: “Cos’è stato? Ma era nella canzone?”.

A chiarire quanto avvenuto sono stati gli autori della trasmissione Rai: “E’ esploso un proiettore”.

Caterina Balivo è ritornata a rassicurarsi, capendo che non fosse successo nulla di grave, prima di proseguire la conversazione con Heron.

“Mi avete visto con una faccia spaventata perché ho sentito un botto. Mi hanno detto che è esploso un proiettore”.

Per la conduttrice, come hanno notato tutti i telespettatori, è stato davvero difficile nascondere la sua paura per il rumore improvviso.

Heron, una volta che lo studio si è calmato, ha poi presentato il nuovo singolo Nella pancia della balena featuring con i The Kolors, in uscita proprio domani venerdì 29 maggio. (fonte VIENI DA ME)