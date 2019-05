ROMA – Sorpresa romanticissima a Vieni da Me per Pamela Camassa. La showgirl, ospite nel salotto di Caterina Balivo, è stata raggiunta da un video messaggio del suo fidanzato. Lui è il bel conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, che le ha dedicato parole d’amore tenerissime: “Ti risceglierei altre 1000 volte”.

Questo il testo del suo messaggio che ha mandato in visibilio le telespettatrici: “Ciao Pamy, so che sei seduta accanto a Caterina e starai parlando male di me, cosa che io non faccio. Non ho mai detto a nessuno che sei disordinata, che hai fatto morire le piantine sul terrazzo, che non sai cucinare, che mi fai mangiare sempre i pomodori con il tonno e il tonno con i fagioli ma io ti risceglierei per la persona meravigliosa e onesta che sei. Ci vediamo stasera a casa e, mi raccomando, fammi trovare un piatto di tonno con i pomodori”.

La bella Pamela ha quindi confessato alla Balivo alcuni aneddoti della vita casalinga con Filippo, al quale è legata da ben 11 anni. “Parla tanto, tantissimo è un preciso, è un perfezionista, un po’ rompe – si può dire? – perché ama la precisione e spesso in casa mi riprende anche un po’. Ma è anche uno stimolo, perché io sono molto pigra…”. Quindi ha provato a giustificarsi sul tonno: “Lui è molto bravo a cucinare le cose elaborate però poi sta sempre a dieta… E quindi gli faccio le cose con il tonno. Tutto già pronto, è perfetto no?”

Per non parlare delle sere davanti alla tv: “Noi amiamo i talent. Durante un’esibizione, lui stoppa, prima del verdetto del giudice. E’ insopportabile. Da stasera, il telecomando tocca a me!” (Fonte: Vieni da Me)