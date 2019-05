Blitz dice

Pamela Prati e Mark Caltagirone sì, anzi evviva in tv. Anche Sciarelli è andata a scuola da Barbara D’Urso. Invece Fazio e soprattutto Lerner no, che noia e che muffa in tv. Così canta popolo e autori e conduttori si adeguano. Salvini segue solo l’onda, non ha bisogno neanche di cavalcarla.