ROMA – Brutta caduta in diretta a Vieni da me, sotto lo sguardo sbigottito di Caterina Balivo. Peccato che l’ospite Francesca Manzini, che stava imitando Simona Ventura, abbia fatto solo finta di cadere. Ad aiutarla a rialzarsi i gemelli Sampaio e una battuta al veleno contro la nuova conduttrice di The Voice of Italy: “Ho il femore ricostruito”.

Nel salotto di Vieni da me il 23 aprile la Ventura-Manzini è stata tra gli ospiti. L’imitatrice infatti ha solo fatto finta di cadere, in una gag che era stata ben organizzata. Così dopo essersi rialzata, la finta Ventura ha svelato al pubblico di Vieni da me alcune anticipazioni sulla puntata di The Voice of Italy in onda il 23 april: “Io mi arrendo sempre, non ci credo mai… e lo sai!. Crederci sempre, arrendersi mai!”.