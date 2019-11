ROMA – Francesco Facchinetti in lacrime a Vieni da me. E’ accaduto nella puntata di oggi, mercoledì 27 novembre, quando il figlio di Roby, ospite nel salotto di Caterina Balivo, ha raccontato del suo rapporto con diversi volti noti del mondo dello spettacolo.

E’ stata una conversazione divertente, con tanti aneddoti, che spaziava dallo scontro tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez al chiarimento con Fedez e alla lite con Simona Ventura. Poi però all’improvviso, mentre parlava di Jovanotti, che è uno dei suoi cantanti preferiti, Facchinetti è crollato in una crisi di pianto.

Ha ricordato di quando da ragazzino andò a un suo concerto a Desio, in compagnia del suo migliore amico Andrea. “L’ho perso in sei mesi”, ha detto singhiozzando. “Il mio amico – ha spiegato – se ne è andato a causa di una malattia bastarda”.

Visibilmente commossa, Caterina Balivo è scattata in piedi e gli ha detto: “Sono in difficoltà perché ti conosco da 20 anni. Vorrei che non ci fossero le telecamere e vorrei abbracciarti”. Poi ha mandato la pubblicità. Al ritorno anche lei con occhi lucidi: “Anche se non hai raccontato la storia del tuo amico, ci siamo commossi tutti. Perché nella vita di tutti purtroppo è accaduto o c’è qualcuno che sta lottando…”.

Fonte: Vieni da Me