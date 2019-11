ROMA – Francesco Paolantoni a Vieni da me scherza con Caterina Balivo e rivela: “Sono single per legittima difesa”. Paolantoni ha parlato della su vita privata, del dolore per la morte dei genitori e della sua carriera.

Parlando di amore e sentimenti, ha detto: “Sono stato con una donna che fa l’autrice per 20 anni. Poi ho avuto un altro paio di storie e da allora sono single per legittima difesa”. La Balivo lo stuzzica: “In 20 anni non ti sei mai sposato? Simona Izzo ha detto che un uomo, per educazione, ad un certo punto dovrebbe sposarti”. E lui replica: “Ma secondo te uno si sposa per educazione? Ti apro lo sportello, ti porto i fiori, ma non ti sposo per educazione”.

L’attore ha spiegato di non aver mai sentito l’esigenza di diventare padre: “Non mi sono sposato e non ho avuto figli. Ho sempre avuto un rapporto un po’ strano con i bambini. Sono un single incallito, poi più passa il tempo e più è difficile impegnarsi con qualcuno anche perché sto bene da solo con me stesso”.

Poi ha parlato della morte dei genitori: “Mio padre è morto a 87 anni ed io avevo più o meno 20 anni. Morti i genitori, mia sorella si trasferì in un’altra casa con le figlie. Ho attraversato un momento difficile. Facevo già l’attore, ma è stata abbastanza dura. Tuttavia quel periodo mi ha formato”. (Fonte Rai)