Vieni da Me, Francesca Barra e la perdita del bambino: “Mi sono sentita persa”

ROMA – Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di Vieni da Me, Francesca Barra parla della perdita del bambino che aspettava con il compagno Claudio Santamaria:

“Mi sono sentita persa, fragile. Proprio io, che sono sempre stata una leonessa”.

La vicenda è stata molto dolorosa: “Ancora oggi non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota – ha raccontato – Pensa il 31 ottobre in Messico si festeggiano i bambini mai nati. Ho spiegato ai miei figli che io non ho avuto tre figli, ma quattro, uno non è nato (…) Per la prima volta mi sono sentita persa, fragile, io che sono sempre stata una leonessa, una guerriera, sono crollata e non mi sono rialzata del tutto e forse hai ragione tu quando dici che devi convivere con il fatto che non sei poi così un’eroina”.

Dopo non voleva più apparire in pubblico (“E’ coinciso col Festival del Cinema a Venezia e io una notte mi sono svegliata e ho detto ‘non posso venire perché sento un lutto dentro di me, non ce la faccio a fare il red carpet con i fotografi e poi mi sentivo appesantita e stanca”), ma il marito le è stato a fianco: “Claudio mi ha detto “dammi una settimana, facciamo ginnastica,una dieta, perché io ho bisogno di te, se poi non ce la farai capirò”. Questo mi ha spronata, mi sono sgonfiata ma non ho messo nessuna panciera, l’ho fatto con la pancetta perché poteva essere un messaggio per molte donne, siamo vere, siamo deboli ma siamo anche fortissime nel rialzarci“.