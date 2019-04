ROMA – Durante la puntata di oggi, 11 aprile, di Vieni da Me, durante l’intervista ad Alba Parietti, Caterina Balivo si è resa protagonista di uno scivolone che i telespettatori le hanno fanno subito notare sui social. La conduttrice mentre parlava con la Parietti (qui l’intervista) degli opinionisti in tv è incappata in una gaffe: “Alba dimmi un nome di una donna con la gonna (canticchiando la celebre canzone di Roberto Vecchioni). La Parietti infatti stava parlando di colleghi che, secondo la sua opinione, erano bravi quanto lei: “Di opinionisti bravi che spaziano dalla politica al varietà ce ne sono pochi. Sgarbi è uno di questi, anche Mughini e Vladimir Luxuria lo sono altrettanto”. E qui la Balivo è scivolata.

La conduttrice di Vieni da Me, involontariamente, non ha considerato l’ex deputata-attivista come una vera e propria donna, cosa che ovviamente è stata fatta notare subito dagli utenti più attenti sui social. Poco dopo infatti la Balivo, sicuramente avvertita dagli autori del programma, interrompendo l’intervista della Parietti, ha tenuto a precisare che non voleva offendere nessuno scusandosi con gli spettatori e con Vladimir Luxuria. (fonte RAI PLAY)