Vieni da Me, Gene Gnocchi: “Ho fatto l’avvocato per sei anni ma…”

ROMA – Intervistato da Caterina Balivo, ospite, naturalmente in collegamento, nel salotto di Vieni da Me, Gene Gnocchi con la consueta ironia ripercorre le tappe più importanti della sua vita professionale e privata.

“Io – racconta – ho studiato legge e ho fatto l’avvocato per sei anni. Il mio problema è che avevo due clienti: uno di 94 anni e uno di 36.

Quando è morto quello di 36, ho pensato che forse era meglio cambiare lavoro”.

“Quante volte mi sono sposato?

Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo. Ho sposato una donna meravigliosa e ho due figli fantastici”.

Nel corso dell’intervista, Gene Gnocchi se la prende anche sull’astrologo di Vieni da me, Simon and the stars:

“Non puoi fare l’astrologo basandoti su quello che ho detto io. Così posso fare anch’io l’astrologo”

Gene Gnocchi, che durante l’intervista sfoggia una parrucca davvero invidiabile, scherza poi sulla Fase 2:

“Ho avuto dei problemi con la ricrescita dei capelli.

Però, ora che i parrucchieri riaprono, sono riuscito ad ottenere un appuntamento con Michele, il mio parrucchiere di fiducia, per fine settembre“.

“Lui è una persona seria – scherza – E’ come ottenere una tac in ospedale. Se mi volete, mi tenete così”.

“Sembro Morgan? Io vado via. Avrei accettato di restare se mi avessi detto che assomiglio a Bugo”. (Fonte: Vieni da Me).