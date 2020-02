ROMA – Gessica Notaro è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e ricostruisce l’aggressione con l’acido dell’ex fidanzato. La Notaro ha parlato del rapporto con la sua mamma: “Litighiamo sempre ma senza di lei sarei finita”. Gessica ripercorre la carriera dopo l’aggressione e ora ha ritrovato anche l’amore e dopo il fidanzamento è pronta al grande passo.

La Balivo le chiede cosa le ha dato la carica per andare avanti e lei risponde: “Ho capito in quei giorni che qualcosa di buono l’avevo fatto, c’era una coda di amici che da tutti Italia mi venivano a trovare e gli infermieri dovevano mandarli via. mia mamma doveva gestire il traffico e anche lei è rimasta stupita, dicendo che non pensava che le persone mi volessero così bene”.

E spiega: “E’ stato un momento brutto della mia vita, ma per due mesi si è sembrato di vivere in un film. momenti supertragici, ma anche momenti superpositivi”.

Poi si concentra sul rapporto con la madre: “Io e mia mamma siamo legate dal cordone ombelicale. Ci litigo tantissimo, su qualsiasi cosa, perché abbiamo due caratteri fortissimi. Lei ha esaurito la sua pazienza ed è diventata più dura”. Balivo insiste: “Tu te ne approfitti?”. E lei replica: “No questo no, però abbiamo due caratteri forti e siamo determinate. Però io senza mia madre, glielo dico tutti i giorni, sarei finita. Ho bisogno di contatti con lei come se fossi una bambina: baci e coccole”.

Parlando della carriera, ha raccontato: “Io avevo cominciato facendo la modella e un po’ di televisione, da piccoli si dà molta importanza all’egocentrismo. Ad un certo punto sono successe un paio di cose spiacevoli in famiglia e ho iniziato a lavorare con i mammiferi marini, che è il mestiere più bello del mondo e che mi manca tantissimo. E’ successo tutto questo e si è aperta una finestra nel mondo dello spettacolo, ma in maniera diversa: lo spettacolo e la tv sono diventati un mezzo per divulgare il mio messaggio”.

E aggiunge: “Qualsiasi cosa ti succeda nella vita, il problema pesa in base all’atteggiamento che tu hai rispetto al problema. C’è una cosa che mi fa molto male: ho parlato con il mio parrucchiere qualche giorno fa, lui mi ha detto che le tante cose che sto facendo in tv sono lette male dalle persone. La cosa che più mi ha fatto male è che secondo alcuni io dovrei andare dal mio aggressore per dargli ciò che spettava per il mio successo. A volte sembra che il problema sia di solidarietà tra donne: se non ci aiutiamo tra donne, come facciamo?”.

La Notaro parlando anche della sua vita privata mostra l’anello di fidanzamento e la Balivo le chiede se ha già scelto la data del matrimonio. (Fonte Rai)