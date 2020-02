Vieni da Me, Gessica Notaro: “Le nozze? Magari lo faremo domani ma…”

ROMA – Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di Vieni da Me, Gessica Notaro ha parlato della sua relazione che dura da un anno e mezzo circa. Al suo fianco c’è Marco, un giovane 31enne milanese.

“Nozze? No, niente data. Magari lo faremo un domani…”.

“Mi ha regalato questo bellissimo anello – racconta – Magari lo faremo un domani, ma non nell’immediato: è stato un bellissimo gesto d’amore, ma abbiamo tante cose da fare. Lui ha 31 anni, è molto riservato”.

“Se mai gli passasse per la testa, vorrei subito un brillocco comunque”, ha scherzato, mettendo in guardia il compagno sul quale ha aggiunto: “A lui, che è molto riservato, non manca la fantasia”.

E ancora: “Lui – spiega Jessica Notaro – è un ragazzo molto ingenuo come ne esistono pochi. È un’anima pura, gli ho fatto capire che mi piaceva perché aveva paura che non lo guardassi neanche”.

“Le critiche? C’è una cosa – risponde ancora Jessica Notaro – che mi fa molto male: ho parlato con il mio parrucchiere qualche giorno fa, lui mi ha detto che le tante cose che sto facendo in tv sono lette male dalle persone”.

Fonte: Vieni da Me.