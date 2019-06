ROMA – Giorgio Mastrota ospite di Caterina Balivo a Vieni da me il 3 giugno parla delle sue nozze e del rapporto con la ex moglie Natalia Estrada. La conduttrice gli chiede se la inviterà al matrimonio e lui risponde di no, spiegando che anche se hanno una figlia e un buon rapporto ormai le loro strade si sono divise. Ma la conduttrice ne approfitta per lanciare una frecciatina a Pamela Prati e alle sue nozze finte con Mark Caltagirone.

La Balivo chiede durante l’intervista a Mastrota perché ha dichiarato che non inviterà Natalia Estrada alle sue nozze e lui risponde: “Abbiamo un buon rapporto, abbiamo una figlia e per questo abbiamo un rapporto sereno ma le nostre strade si sono divise. Da qui a vedersi o invitarla è diverso. Anche lei si è sposata e non mi ha invitato”.

Il tema nozze in questo periodo è assai caldo e la Balivo lancia una frecciatina anche allo scandalo che ha travolto Pamela Prati: “In merito al caos che c’è in Italia, è vero che ti sposi a 60 anni?”. Mastrota replica: “Ho detto mi sposerò 60 anni, era un’età così. Mia moglie mi ha detto ‘ma come a 60 anni’. Io le ho detto andiamo a vivere in montagna, facciamo questo cambiamento. Dai allora l’anno prossimo ci sposeremo in montagna”.

La conduttrice chiede se può lanciare un tweet ufficiale per le nozze per l’anno prossimo e lui replica: “Ma che ca*** me ne frega”, sorridendo. La Balivo ormai insiste: “Lanciamo un tweet, così se non si sposa, anche Mastrota ha lanciato un matrimonio fasullo”. E tutti scoppiano a ridere in studio.

Parte poi una domanda sulla chirurgia estetica, ma il presentatore spiega di essersi accettato da tempo e di aver accettato anche la perdita dei capelli: “Ormai sono anni che sono pelato e sto meglio, guarda come mi vestivo male poi”. Ma dopo lo scherzo, lancia un messaggio serio: “Lo dico per tutti, anche ai miei figli, bisogna far capire che l’esagerazione, sia al maschile che al femminile, non va bene”.

Scatta poi una domanda sul diastema, la fessura tra i denti che la cantante Madonna si è fatta togliere, e che è qualcosa che Mastrota ha in comune con lei. La Balivo gli chiede se ha mai pensato di “chiudere il buco” e lui ridendo risponde: “Si ce l’ho, cosa ridete? Dicono che porta fortuna e non ho mai penato di chiudere questo buco”.