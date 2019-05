ROMA – Giorgio Tirabassi intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata del 7 maggio ricorda gli esordi della sua carriera. L’attore svela che ad aiutarlo a preparasi per un importante provino fu un suo compagno di scuola di teatro, Thomas Zinzi, che oggi lavora come drammaturgo e insegnante di recitazione. E la Balivo non si lascia sfuggire l’occasione: arriva un messaggio video di Thomas dopo 40 anni che i due non si sentivano.

Nella puntata odierna, Tirabassi ripercorre l’inizio della sua carriera di recitazione e in particolare dedica un ricordo all’amico Thomas, perso di vista da tanti anni, che lo incoraggiò a proseguire con la carriera e lo aiutò a preparare il provino per l’opera “Morte di un commesso viaggiatore”.

L’attore scherza sui suoi difetti di pronuncia, ma proprio quando meno se l’aspetta la Balivo gli riserva una gran sorpresa: c’è un messaggio di Thomas per lui. Tirabassi allora scherza con la conduttrice ed esclama: “Carramba che sorpresa”. E lei replica: “Eh no, quella è la Carrà. Io dico Vieni da me Thomas”.

Parte allora il messaggio di Thomas, che ricorda la loro amicizia iniziata 40 anni fa anche se poi si sono persi di vista, e continua raccontando di alcune serate in cui lo aiutò a prepararsi, ma anche di uno schiaffo ricevuto da Giorgio durante una prova e ancora una “patetica” cena di San Valentino passata tra loro insieme, che attira la curiosità e l’ilarità della Balivo.