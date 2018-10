Vieni da Me e il giallo dell’intervista a Maria De Filippi non mandata in onda

ROMA – E alla fine l’ospitata di Maria De Filippi al programma di Catetina Balivo “Vieni da me” non è andata in onda. La partecipazione, infatti, sarebbe dovuta andare in onda oggi, lunedì 22 ottobre, alle 14,45 (anche per evitare una contrapposizione con Uomini e Donne).

Chi ha deciso la cancellazione all’ultimo minuto? Maria De Filippi aveva accettato l’invito per una chiacchierata informale con Camilla e Corinne, le due gemelline che, munite di tulle colorati, tè e biscotti, curano Il Tè delle principesse all’interno del programma di Caterina Balivo. Nel video diffuso la conduttrice si racconta, tra dichiarazioni personali e divertite, come quando ricorda il periodo della scuola: “Andavo benino, ma solo nelle materie che mi piacevano tanto. E poi a volte copiavo, e ho preso tante note perché arrivavo spesso in ritardo e in classe chiacchieravo con la mia compagna di banco”. L’appuntamento si doveva concludere con la consegna della bacchetta magica e la richiesta all’ospite di esprimere un desiderio. Ma niente di tutto questo è andato in onda.