ROMA – E’ stata infine mandata in onda l’intervista di Maria De Filippi, bloccata la scorsa settimana dai vertici Rai. La puntata di lunedì 29 ottobre di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo in diretta dal lunedì al venerdì alle 14 su RaiUno, si è aperta proprio con l’appuntamento del Tè delle Principesse con Camilla e Corinne, le due gemelline che, munite di tulle colorati, offrono tè e biscotti ai loro ospiti. Con le due piccole intervistatrici c’era Maria De Filippi, che si è resa disponibile per una chiacchierata informale.

Annunciata la scorsa settimana, la partecipazione della De Filippi, volto simbolo di Mediaset, era poi saltata, ma era circolato un estratto video in cui la conduttrice si raccontava alle due bimbe, tra dichiarazioni personali e divertite. Con loro ha ricordato il periodo della scuola: “Andavo benino, ma solo nelle materie che mi piacevano tanto. E poi a volte copiavo, e ho preso tante note perché arrivavo spesso in ritardo e in classe chiacchieravo con la mia compagna di banco”. A chiudere Il tè delle principesse, la consegna della bacchetta magica e la richiesta all’ospite di esprimere un desiderio.

In studio per l’intervista con Caterina Balivo, è poi arrivato l’attore Simone Montedoro. E ancora l’esperto dei social Lorenzo Farina e i suoi meme creati ad hoc per i vari ospiti e le incursioni “casalinghe” della Signora Rossella, ambasciatrice del pubblico in studio, oltre ai commenti indiscreti del re dei paparazzi Maurizio Sorge. Prosegue anche il gioco A casa di? in cui il pubblico deve indovinare la casa di un misterioso personaggio attraverso alcuni dettagli e particolari mostrati nelle clip.