Vieni da Me, Irene Ferri: "Quando feci il provino per un video di Vasco Rossi..."

ROMA – Irene Ferri è stata ospite a Vieni da Me, dove si è raccontata attraverso le canzoni della sua vita. Si parte da “Napule è” di Pino Daniele. “Questa canzone mi emoziona da morire, è una poesia. A Napoli ho vissuto molto tempo. È stato un periodo particolare della mia vita perché dopo la nascita del mio primo figlio ho lavorato tanto. Lasciarlo la prima volta fu difficile. Per noi che facciamo un mestiere che amiamo lottare contro i sensi di colpi è devastante. Sembra che vai a divertirti, lo fai, ma è anche il tuo lavoro. La serie “La nuova squadra Spaccanapoli”? Mi ha portato molta fortuna. Per contratto avevo due giorni per tornare a Roma da mio figlio. Lui e mio marito comunque me l’hanno fatta scontare”.

Poi risuonano le note di “Siamo soli” di Vasco Rossi dove lei fu protagonista del video: “Mi dissero che c’era un provino da fare a Bologna il giorno dopo, sabato. Quando seppi che era di Vasco Rossi partì subito. Il provino era alle 11, ma io alle 9 ero già sotto il palazzo. Vasco mi disse che avevo vinto io il provino perché i miei occhi erano la sua canzone. Devo ringraziare anche Gaetano Curreri che gli disse di prendermi perché ero bravissima”.

Poi ha parlato di “Tua per sempre”, canzone di Elisa, che per lei è molto speciale: “Quando l’ho sentita ho pensato a mio marito. Stiamo insieme da 20 anni, ma ci siamo sposati solo da quattro”.

