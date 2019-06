ROMA – Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di “Vieni da Me”, Katia Ricciarelli risponde alle domande al buio. Domande che arrivano direttamente dal led.

Una grande cantante, una grande attrice, in cosa… non riesce? “Una cosa che sicuramente non so fare è… stirare. E cucino poco. Non sono la classica massaia. Per questo… vivo da sola”.

Da chi ti sei fatta consigliare per iniziare a fare l’attrice? “Da… Pippo Baudo. Il mio ex marito. Mi disse: se ti hanno chiamata allora sanno cosa vogliono. E allora mi sono tranquillizzata”.

“Se sono permalosa? No. E quando ti imitavano? Mi divertivo un mondo. Quando l’ironia è intelligente non te la puoi prendere”.

Sei mai stata tradita? Katia Ricciarelli prende tempo e mugugna. Poi fa un sì con la testa. “Però… chi mi ha tradita evidentemente non mi meritava. Io ero sicura di non esserlo e invece…”.

Con Alberto Sordi è stato vero amore? “No. E’ stata una cosa particolare. Ero ancora studentessa. Mi mandò un mazzo di fiori. Cento rose. Le pagò le produzione. Ma non era avaro. Anzi. Ma certo non potevo rifiutare un invito a cena da parte di Alberto Sordi”.

Sei più fortunata nel gioco o in amore? “Visto che sono da sola con un cane. E non come un cane. Devo dire che allora sono fortunata al gioco. Ho avuto tutto nella vita. Una carriera meravigliosa. Io adesso non vorrei più niente. Tutto quello che verrà sarà un di più”.

Non vorresti una persona con te? “Ma non si può dire. Quando trovi una persona la trovi così… per caso. Non si può prevedere. Se viene… viene. Se no… fa lo stesso”. Primo requisito? “Saper ascoltare. Il dialogo è la cosa fondamentale. E bisogna anche ridere. non voglio un musone in casa”.

Risposeresti Pippo Baudo? “E’ difficile dirlo. Quando un rapporto poi viene chiuso è difficile dare una risposta a questa domanda. Ma… sì. Lo risposerei. Perché comunque sono stati tanti anni. Abbiamo avuto dei momenti molto belli”.

Fonte: Vieni da Me.