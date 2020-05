Vieni da Me, Kikò Nalli imbarazzato in diretta da Ambra Lombardo (Foto da video)

ROMA – Kikò Nalli e Ambra Lombardo battibeccano in diretta a Vieni da Me e mettono in imbarazzo Caterina Balivo.

La Balivo stava intervistando Kikò e all’improvviso si è collegata (in diretta) con Ambra.

Kikò ha detto: “Non è vero che ci siamo lasciati, non ci vediamo da tre mesi a causa del covid ma stiamo insieme”.

Allora Caterina ha chiesto ad Ambra di fare una domanda a Kikò e lei non se lo è fatto ripetere due volte: “Kiko tu ti risposerai e avrai dei figli?”. Kikò, imbarazzato ha risposto in maniera evasiva: “Mai dire mai, ma io ho già dato…”. Riferendosi alla sua precedente storia (con figli) con Tina Cipollari.

La Balivo ha cercato di riprendere la situazione in mano, dicendo: “Ambra queste domande fanno scappare gli uomini. Però Kiko tu devi avere rispetto di una donna che ha voglia di avere una famiglia, se non la vuoi, mollala”.

Ambra Lombardo: “Per i giornali ci siamo lasciati 6 volte”

Ambra Lombardo ha anche detto: “Per i giornali dovremmo esserci lasciati almeno sei volte, e io dovrei avere un sacco di tempo libero per tutti i flirt che mi sono stati attribuiti”.

Kikò Nalli a Vieni da Me sulla fine del matrimonio con Tina Cipollari

Kikò Nalli ha detto di non avere niente da rimproverarsi sulla fine del matrimonio con Tina Cipollari: “Credo di no, ho ottemperato a tutte le mie facoltà di vita sia matrimoniale che di lavoro, credo di avere accompagnato questo matrimonio in maniera lieve alla fine. Credo che nessuno abbia nulla da rimproverarmi”. (Fonte RaiPlay)